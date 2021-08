La Sampdoria chiede Rincon al Torino: Amrabat spettatore interessato

L'aggiornamento sul mercato del marocchino, che potrebbe lasciare Firenze

Secondo quanto annuncia su Twitter l'esperto giornalista Gianluca Di Marzio, la Sampdoria, che nelle ultime ore ha fatto rilevare un interessamento per Sofyan Amrabat, ha chiesto Rincon al Torino. Se questo affare andasse in porto, allora i granata potrebbero tornare con decisione sul marocchino, ormai al centro del mercato in uscita della Fiorentina.