Monti: “La società ha fatto un passo importantissimo con Vlahovic”

Gianfranco Monti ha parlato di Vlahovic, di chi metterebbe capitano della Fiorentina e dei colpi di mercato da fare per rafforzare la rosa.

Su Vlahovic: "Vlahovic ha ricevuto una richiesta dalla Fiorentina da squadra di prima fascia. Sono cifre importanti che puoi reinvestire. Per esempio con Berardi o Belotti. Vlahovic è un ragazzo in gamba, ha sempre dimostrato belle cose alla Fiorentina e a Firenze, ma adesso deve decidere lui. Mi auguro che faccia una scelta per sposare Firenze e rimanerci fino al 2025/2026. La società ha fatto un passo importantissimo".

Sul chi darebbe la fascia da capitano: "La fascia di capitano non la darei a Vlahovic ancora. Uno come Milenkovic secondo me può essere perfetto. A me piacerebbe molto Venuti, ma non è un titolare fisso. Biraghi ha speso belle parole per Firenze, ma non lo vedo come capitano della Fiorentina. Milenkovic secondo me è perfetto".