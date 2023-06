Monti: “La Conference non può cambiare il mercato della Fiorentina”

"La Fiorentina sta costruendo una reggia, con il Viola Park. Però sarebbe brutto perdere un qualcosa come Moena. Per il quale alcuni tifosi facevano i loro programmi. A me non interessa se faremo la Conference o no. Io firmerei per andare in Europa League l'anno prossimo. Io spero che la Fiorentina faccia un mercato importante. Mi piacerebbe fare 60 partite e un'altra finale, ma anche senza Europa mi aspetto un certo tipo di mercato. La Fiorentina dovrebbe fare come la Lazio. Arrivando diversi anni in Europa, e poi in caso aggredire per un posto Champions, se se ne presenta l'occasione."