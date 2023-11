Monti: “Italiano sotto pressione. Siamo troppo legati a Nico e Jack”

"Stasera il match è importantissimo, e non solo per il girone. Ma per tutta la Fiorentina, veniamo da un brutto periodo. Il crocevia di stasera potrebbe essere decisivo, poi domenica c'è una gara difficile contro la Salernitana. Adesso vanno portati punti in cascina, senza fare i fìghi . Ed uscire dal momento difficile. Bonaventura mancherà, ma non ti puoi basare solo su di lui. Io mi aspetto qualcosa in più da Lopez , stasera mi auguro di vederlo in campo. Alcuni volti in partite come queste devono emergere. Infantino quando è entrato l'ho visto molto grintoso, e argentino. Sembra che in questo momento siamo legati troppo e Bonaventura e Nico"

Sul tecnico: "Per me Italiano ha tutto ben chiaro in testa, non è solo sui giocatori la riflessione, ma anche su di lui. Firenze è molto divisa su di lui. Sa che deve fare qualcosa, poi io non so cosa di preciso. Sicuramente anche lui ci metterà qualcosa in più in questo periodo. Per me però è stato lui il valore aggiunto della squadra. Però le sconfitte recenti lo mettono in una posizione scomoda."