Monti: “Italiano significa continuità. Ranieri si è meritato la conferma”

L'opinionista Gianfranco Monti ha parlato oggi su Radio Bruno, dove ha dato un suo parere sulla stagione della Fiorentina: "Sono contento della conferma di Italiano. Può dare una continuità alla squadra per il gioco. Per quanto riguarda le Coppe, lasciamo stare... Anche la Primavera di Alberto Aquilani ha avuto veramente una sfortuna inaudita. Kouamé nelle prime parti della stagione ci ha aiutato moltissimo, ed anche Ranieri, il quale si è riscattato meritando secondo me la riconferma. Mi aspetto che la Fiorentina faccia un mercato importante. Va da sé che se la Fiorentina andrà in Conference League la prossima stagione, farà un mercato diverso. Jovic o Cabral? Il serbo ha qualcosa in più, Cabral però ha un atteggiamento migliore. La Fiorentina ha bisogno secondo me comunque di tre attaccanti. Sugli attuali tra attaccanti (contando anche Kouame), mi piacerebbe vedere due profili diversi la prossima stagione. Ci vuole in campionato un profilo da 15-20 gol sicuri. Il voto alla stagione della Fiorentina? È alto anche se sono deluso".