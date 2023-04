Monti: “Italiano è rimasto nello spogliatoio dopo Monza. Preferivo la Juventus”

"Voglio pensare che la Fiorentina non sbagli di nuovo. Sono preoccupato di come la Fiorentina entri in campo, ma penso che la squadra abbia capito come si fa. Italiano non sarà stato felice del gol preso a Monza. Da quello che so io il tecnico era molto arrabbiato, e infatti è stato un quarto d'ora in più nello spogliatoio a fine partita. Gli errori che la Fiorentina deve correggere sono mentali, su come gestire la partita. L'Inter è una grossa squadra, fatta di campioni. Avrei preferito la Juventus."