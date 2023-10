Monti: “Il Cukaricki può essere forviante. Spero sia la serata di Beltran”

"Mi aspetto una partita davvero importante della Fiorentina. Io sono rimasto davvero male dell'atteggiamento avuto contro l'Empoli, il filotto di partite non è partito bene. La gara di giovedì rischia di essere forviante. Spero che sia la serata di Beltran, stasera sarebbe un'occasione buona per recuperare i punti persi contro l'Empoli. Io non vedevo l'ora di arrivare a queste partite, inclusa quella del Bologna. Se vogliamo stare dove siamo adesso bisogna scontrarsi contro queste squadre. Non per la Champions, ma per un posto in Europa League si, devi tirare fuori tutto quello che hai. Se porti punti adesso è tutto fieno in cascina e anche per il morale. La partita contro il Cukaricki non fa più di tanto testo, ma forse i 3 punti li abbiamo fatti anche troppo bene. Però mi aspetto l'atteggiamento avuto al Franchi contro i serbi. Se la Fiorentina riuscisse a partire forte potrebbe far commettere errori alla Lazio."