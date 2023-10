Monti: “Guardo la classifica una volta al giorno. Ma con l’Empoli non è facile”

"Guardo la classifica almeno una volta al giorno. Non sogno in maniera clamorosa, però mi piacerebbe rigiocare domani. Io credo che la Fiorentina sia stimolata dai propri risultati. Essere terzi ed essere consapevoli della propria forza è galvanizzante. Magari non sei ancora al livello delle prime, ma poco ci manca. La Fiorentina è sulla buona strada e spero di rivederla giocare bene lunedì sera. Sarà difficile però, la partita con la Fiorentina per l'Empoli è la partita dell'anno. Credo che sarà una cartina di tornasole quella con gli azzurri. Giocatori che non stanno convincendo? Purtroppo devo dire Sottil. In questo momento deve essere lui a dare una mano a noi. Mi aspetto, invece, al rientro dei super Duncan, Barak e Brekalo".