Monti: “Giocatori come Alvarez e Hojlund vanno presi, sono assegni circolari”

"Per Sirigu sono contento, non capisco cosa lo abbia portato via dal Napoli visto che vinceranno il campionato. Su Brekalo? Bene, nel senso che quello che abbiamo visto a Torino mi pare che possa fare quello che deve fare un esterno, assist, dribbling, qualche gol. Sono più perplesso dalla distribuzione dei 190 milioni spesi sul mercato fino ad oggi: esempio, Duncan che mi piace e che vorrei nella mia squadra, ma 18 milioni... Io vorrei che la Fiorentina fosse come la Lazio, con la capacità di mantenere la posizione in classifica e i giocatori come Immobile e Milinkovic-Savic. Perché non si è preso Alvarez che ora è al City? Bastava investirci, giocatori come questo e Hojlund sono assegni circolari, te ne torna il triplo. Adesso invece non punterei tutto su Belotti, ma andrei a prenderlo per questi sei mesi perché può darmi una mano".