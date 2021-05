Monti: “Gattuso è garanzia di ambizione, la proprietà si è mossa benissimo”

Il commento del noto tifoso viola

"La proprietà si è mossa da dieci. Ha annunciato subito quell’allenatore che per noi rappresentava una prima scelta assoluta. Questa di Gattuso è stata una scelta importante. Lo vedo un uomo tutto d’un pezzo. Ambizione? Lui è garanzia di questo. Non credo sia venuto qua per puntare al decimo posto. E’ venuto a Firenze per creare una situazione nuova e quale momento migliore dopo i tre anni che abbiamo passato."