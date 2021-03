Monti: “Fiorentina salva? Non è ancora finita. Ribery…”

Gianfranco Monti è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

La Fiorentina ha fatto un’ ottima partita con il Benevento, ci sono comunque dieci minuti del Benevento in cui non ha fatto uscire dall’area di rigore la Fiorentina. Vlahovic è stato sensazionale, ma il finale di campionato mi preoccupa comunque. Vorrei che questo fosse l’ultimo anno di ansia per la lotta salvezza, mi piacerebbe che fosse così per entrare in Europa. Ribery lo volevo in campo contro il Benevento già dalla partita con il Parma. Con i ducali in tribuna era avvelenato, con il Benevento ha fatto la differenza per il campione che è. Io vorrei qualcosa di nuovo per il prossimo anno. Borja Valero? Ritrovarsi a giocare un quarto d’ora non è semplice. Gente come lui e Ribery sono importanti nello spogliatoio