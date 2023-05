Monti: “Finale equilibrata, mi aspetto una Fiorentina accorta. Italiano…”

"Questo è un momento importante per la storia della Fiorentina. Non so scegliere fra Coppa Italia e Conference, mi è stato chiesto di farlo ma io le vorrei entrambe: sono due finali e due partite secche e i ragazzi sono tutti belli concentrati. Nessuno di loro sta pensando alla Conference, andremo passo dopo passo su una gara alla volta".

Condottiero

"Italiano si sta rivelando un fattore fondamentale: l'anno scorso ci ha portato in Europa e ora in finale, penso abbia quel qualcosa in più anche di Inzaghi. Per lui è troppo importante giocarsi la finale, la Fiorentina gioca bene a calcio e se mostra quello che sa fare se la gioca davvero. Domani mi aspetto da lui qualcosa di importante anche a livello tattico, una squadra che giochi con la testa e accorta".