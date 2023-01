Monti: “Due mesi per fare mercato, perché decidere ora se prendere punta o ala?

Ai microfoni di Radio Bruno, Gianfranco Monti si è espresso in maniera non troppo ottimista sul momento della Fiorentina: "Abbiamo avuto tutto il tempo per sistemare la situazione davanti e ci troviamo nell'ultima settimana a chiederci cosa ci serve? Mi pongo una domanda sull'allenatore. A me Italiano piace, ma mi aspetto davvero qualcosa ora da lui. Il nuovo modulo non credo sia il suo. Vedo una squadra senza voglia e cattiveria. Mi aspetto un idea che vada a sanare la falla che c'è al momento. 23 punti? La classifica mente poco, questa squadra non è stata migliorata. Quando il presidente Commisso si è voluto fare un regalo ha preso Amrabat, da tifoso mi chiedo se non voglia farsi un altro "regalo". Lazio? E' una partita più importante delle altre, dobbiamo provare a inventarci qualcosa. Non dobbiamo mollare il campionato, perché perdere anche con i biancocelesti può avere ripercussioni anche sulla coppa.