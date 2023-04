Monti: “Domani ‘rischierei’ Kouamé. D’accordo con un turnover intelligente”

Intervenuto negli studi di Radio Bruno, il conduttore radio-tv e tifosissimo viola Gianfranco Monti ha detto la sua sul momento che sta attraversando la Fiorentina: "Non dimentico che la Fiorentina era 15esima e in grande difficoltà ad un certo punto. Complimenti alla squadra per come ha saputo uscirne e prendersi con merito tutto quello che si sta prendendo nelle coppe. Vedo un Italiano più maturo, non è più quello di qualche mese fa, ha saputo cambiare. Credo che sia un allenatore molto importante. Turnover contro il Lech? Venuti è ancora un giocatore della Fiorentina, perché no. Sarei d'accordo nello schierare Ranieri e Terzic, anche se non è facile entrare ed essere immediatamente in forma.