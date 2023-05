Monti: “Dodò è incredibile sembra Maicon. Commisso deve investire ancora”

"Stare in Europa ti da quel qualcosa in più. Sono partite come queste che uniscono il gruppo. I giocatori non devono essere spaventati dalla finale contro l'Inter. Anzi, deve essere uno stimolo. Ranieri nelle ultime partite è quello che mi sta dando più garanzie. Brekalo l'anno prossimo rischia davvero di partire titolare. Poi sappiamo come Italiano faccia girare tutti i giocatori. Dodò è incredibile, sembra di vedere il vero Maicon. Se la Fiorentina vince qualcosa in coppa, può migliorare molto la squadra. Sei ad un passo dalla finale, non puoi sbagliare."