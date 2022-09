Monti: “Curioso di Ranieri. Commisso? Ecco cosa non mi è piaciuto”

Il conduttore televisivo e radiofonico, ma soprattutto grande tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, dell'esordio stagionale di Luca Ranieri: "Sono curioso. Non tanto per la sua bravura, ma per l'adattamento nel ruolo. Perché originariamente sarebbe un terzino sinistro, alla Salernitana ha fatto benissimo in quel ruolo. Adesso ha un ruolo molto importante, perché dovrà essere chiamato in causa molto spesso".