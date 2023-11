Monti controcorrente: “Fiorentina-Juve partita dell’anno? Anche basta”

"Dovevamo tritare l'Empoli, e invece non è stato così. A me dispiace per quello. Dare colpa solo a Milenkovic, che nonostante tutto per me rimane il giocatore migliore che abbiamo in difesa, è riduttivo. Perché Pedro è riuscito a crossare? Non si può prendere gol al 96'03'' con sei minuti di recupero. Fiorentina-Juve partita dell'anno? Basta, bisogna che lo siano tutte. Eravamo terzi e ora siamo sesti, volevo godere come godevo prima anche se la situazione è ancora apprezzabile. Nzola? Mi sembra anche che si impegni, ma non tiene la palla, non fa quello che faceva Toni che non era bellissimo da vedere ma la teneva. Domenica per me gioca Ikoné, ma a sinistra, non a destra. Ho visto Juve-Verona, e sì, tecnicamente son forti. Coppia di centrali? Non lo so, mi domando perché Ranieri sia sparito, probabilmente perché Quarta sta facendo bene, ma magari Luca con la Juve ci sente come un pazzo"