Monti: “Contento per Italiano, ma perché non rinnovare subito?”

Sono contentissimo, ma mi pongo una domanda: perché non fare il rinnovo prima della fine del campionato? Perché questo tira e molla? Abbiamo passato un mese non bello, si poteva mettere tutto a tacere da subito. A Firenze siamo bravi per fare polemica, quando si parla di rinnovi economici si pensa anche a tutto lo staff e fa parte del gioco.