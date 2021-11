Monti: “Con Kokorin ha sbagliato la Fiorentina. Rimpiango Muriel”

Gianfranco Monti ha parlato di varie situazioni presenti in casa Fiorentina e in particolare delle vicende Kokorin e Vlahovic

Sulla partita contro la Juventus: "A me piace veder giocare bene una squadra. La Fiorentina è una squadra che va a Torino e ti comanda il gioco. Non ha avuto grande occasioni, ma fino all'espulsione di Milenkovic, abbiamo completamente annullato i bianconeri".

Su Simeone: "Simeone lo conosco bene, ma non lo rimpiango. Non ho mai avuto la sensazione di avere un bomber quando era a Firenze. Gli auguro di continuare a segnare come sta facendo adesso, ma non mi manca averlo in squadra come un può mancarmi un Muriel".