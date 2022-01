Monti: “Capisco l’arrabbiatura della società per parole di Vlahovic perché…”

Gianfranco Monti ha parlato dell'intervista rilasciata da Dusan Vlahovic e della situazione della pandemia legata al calcio

Sulla confusione del calcio con il virus: "È una vergogna che non ci sia una persona che si prenda la responsabilità di decidere per tutti nel mondo del calcio. In un'azienda come questa, vedere una confusione del genere è improponibile".