Monti: “Buttata via un’occasione, non una stagione. Terracciano? Bellissimo secondo”

Redazione VN

Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno della sfida della Fiorentina con la Roma di lunedì: "Vera e propria occasione per andare in Europa. Se vinciamo potremmo rimanere attaccati alla corsa. Le squadre davanti a noi hanno un organico nettamente più forte. I viola sono un bel gruppo, ma a livello di rosa sono una squadra normalissima".

Poi sugli esterni: "Gonzalez lo vedo un buonissimo giocatore, ma gli manca qualcosa per esplodere. Nelle ultime partite è sparito dal gioco, secondo me è un calciatore che ha nelle corde almeno dieci gol. Anche Ikoné alterna delle belle partite con altre da 4/4,5".

Sulla stagione di Terracciano: "È un bellissimo secondo. È stato acquistato per fare quello e adesso si è trovato davanti a Dragowski. Chiaro che domenica hai perso per un errore suo, ma non possiamo giudicarlo per un errore. Dalla metà classifica in giù, è un giocatore che farebbe il titolare in qualunque squadra".

Ha proseguito parlando della stagione della Fiorentina: "In queste ultime partite abbiamo buttato via un'occasione, non una stagione. Se mi avessero detto ad inizio anno che sarei arrivato a tre giornate dalla fine del campionato a giocarmi l'Europa, avrei firmato con il sangue".

Infine sul mercato: "Se vuoi fare il salto di qualità, servono tre giocatori come Torreira e uno lo voglio per l'attacco. Io vorrei Belotti. Non ha giocato bene le ultime due stagioni, ma secondo me a Firenze si esalterebbe. Per parlare di Fiorentina in Europa, 2/3 acquisti di livello devi farli assolutamente".