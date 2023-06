Monti: “Biraghi bravo a continuare. Italiano? La faccia di ieri sera…”

Su Italiano

"Quando alla fine hanno ripreso Italiano seduto in panchina con lo sguardo nel vuoto sarei curioso di capire cosa stesse pensando. Io purtroppo in quella faccia ho visto un “Grazie è stato bello allenare la Fiorentina, ma vado da un'altra parte”. È colpa sua se Mandragora si mangia un gol impossibile? In quella situazione almeno la porta la devi prendere, anche centrando il portiere. Nell'occasione del gol c'erano quattro difensori in linea che lo tenevano in gioco. Igor nel finale lo ha criticato anche in modo abbastanza pesante, perché ha sbagliato il movimento. Non può essere colpa di Italiano. Mi aspettavo di più da Jovic, ma non posso dare la colpa solo a lui. Non mi ha fatto impazzire come ha giocato la Fiorentina, perché quando una squadra si chiude in quel modo è difficile. Se penso al gioco dei viola di ieri sera e li metto su un campo in Europa League li vedrei in difficoltà".