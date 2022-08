Monti: “Bajrami? Non è Luis Alberto. Kokcu? Che vada…”

"Contro l'Empoli sarà un match difficilissimo, anche se hanno qualche problemuccio. Le prossime due partite saranno cruciali per il campionato (dopo Empoli ci saranno Napoli, Udinese e poi Juve n.d.r.). Secondo me anche nel derby con l'Empoli bisogna mettere Sottil davanti. Uno come lui in questo momento deve giocare assolutamente"

"A me Italiano piace ed anche il suo gioco. Comincio a sospettare che non tutti i giocatori siano adatti però a questo gioco. Amrabat non è Torreira. A centrocampo vedo il cambiamento più importante. Non abbiamo Tonali, Leiva, Brozovic, Lopez. Bajrami potrebbe andare bene, ma non mi sembra Luis Alberto. Sottil? Sta facendo la differenza. Cabral non mi entusiasma invece, però ad ora non sta facendo male. Le dichiarazioni di Kocku? Che vada a.... Kouamè? Per ora sta facendo bene, sembra uno dei più in palla"