Monti: “Anche senza trofei la stagione sarebbe buona lo stesso”

"All'andata loro hanno parcheggiato il bus davanti alla porta. E lo faranno anche al ritorno, questa sarà una partita a scacchi. Non bisogna andare all'arrembaggio. Se gioca con la testa accesa può fare il risultato. Italiano non è uno stupido, i calciatori dovrebbero saper gestire meglio i momenti della partita. Uno di quelli che o sa fare è Bonaventura. Un altro è Milenkovic, lui gestisce la difesa. Mi aspetto i leader, anche gente come Amrabat. E soprattutto serve Nico Gonzalez, serve che stia davanti. Italiano ha ovviamente l'ossatura della squadra. Però devi valutare anche lo stato di forma. Se stasera vedo Ranieri non sono stupito, ha dimostrato di essere all'altezza.

Sul futuro: "Anche se la squadra non vincesse nulla il percorso sarebbe buono lo stesso. Non voglio che si smantelli la squadra, giocare ogni 3 giorni è un esperienza. Il campionato non deve essere mollato, certo che non credo all'Europa da li, ma non devi mollarlo. Speriamo di godere al massimo. Non si può fare la corsa sui se e i ma della Juventus"