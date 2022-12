Monti: “Amrabat sta diventando un leader. Lo cederei solo per tanti soldi”

Amrabat sta disputando un mondiale strepitoso. Ma non è una sorpresa, sta proseguendo la scia sulle ultime partite di campionato. La cosa nuova sua è che sta diventando un vero leader. Però se arriva una grande offerta lo darei via anche a gennaio, il dilemma è come lo sostituisci. Per esempio se va via lui e arriva Luis Alberto sono contento, altrimenti se devi prendere un giocatore da 15 milioni non vale la pena cederlo. Ovviamente mi auguro di tenerlo, ma in caso va preso uno pronto, Dodò per dire è bravo ma non è pronto, va aspettato, stesso discorso per Jovic. Bisogna accontentarsi dei giocatori di seconda fascia, come fa il Napoli.