Monti: “A me piace Arnautovic, ma ho un dubbio. Da gennaio servono punti”

"A me piace Arnautovic, mi sembra che una punta serva, ma non so se sia adatto alla Fiorentina. Mi chiedo poi se non sia necessario un altro esterno, visto che Nico Gonzalez e Sottil sono infortunati. Se si vuole ambire ad una competizione europea importante, anche più importante di quella attuale, da gennaio è necessario cominciare a fare punti"