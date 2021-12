Monti: “A gennaio serve uno sforzo importante: due giocatori forti e pronti”

"A gennaio mi aspetto qualcosa d'importante. Il mister e i ragazzi hanno bisogno di una mano"

"Vlahovic? Se la Fiorentina riesce a creare un'ottima situazione, magari il giocatore se ne va anche volentieri... Dusan sta dimostrando al tifoso di avere rispetto per noi e la maglia. E' una persona seria. Milenkovic? Io i giocatori li vorrei tenere tutti. Più stiamo nelle zone alte della classifica più sarà facile arrivare i giocatori. Abbiamo un Presidente che è disposto anche a fare sforzi economici importanti, guardate l'offerta fatta a Vlahovic! A gennaio mi aspetto qualcosa d'importante. Il mister e i ragazzi hanno bisogno di una mano. Servono due giocatori importanti, pronti adesso che mi possano dare una mano per arrivare in Europa. Io voglio Berardi."