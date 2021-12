Bucciantini: “Italiano è la nostra occasione. Adesso serve un ‘momento Gonzalez'”

"I viola hanno bisogno di un altri protagonisti. L'uomo copertina sarà sempre lui (Vlahovic, ndr), ma servono in gol di altri"

"Confronto tra i tecnici? Bologna e Fiorentina sono due squadre riuscite. Entrambe hanno una classifica meritata, ma anche un po' stretta. Tutte e due hanno perso col Venezia, i viola poi sono caduti creando una marea di occasioni ad Empoli. Sono due squadre che in campo riescono ad applicare quello che provano durante la settimana. Firenze e Bologna sono due piazze importanti, non devono sentirsi arrivate a stare in quella posizione. Limite tra consapevolezza e presunzione? La presunzione è anche ambizione, per questo può diventare anche un po' motore. L'importante è che non sia una presunzione aristocratica ma rivendicativa, dimostrare quello che vali. Il calcio ci ha insegnato ad essere coraggiosi. E' lo stesso motivo che ci fa applaudire la Fiorentina anche dopo una sconfitta e criticare la Juventus dopo una vittoria. Fiorentina? I viola hanno bisogno di un altri protagonisti. L'uomo copertina sarà sempre lui (Vlahovic, ndr), ma servono i gol di altri: di Nico Gonzalez in particolare. Saponara e Sottil sono già forse oltre quelle che era le aspettative, ma adesso serve il "momento Gonzalez". Poi dobbiamo sperare anche qualcosa da Castrovilli, sono questi i giocatori che possono far salire il livello della squadra, poi servirà il mercato. Perchè Italiano è la nostra occasione e non possiamo sprecarla. La società dovrà assecondare le sue richieste"