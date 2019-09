Montella: “Vittoria meritata, potevamo chiuderla prima. Adesso giocheremo con più naturalezza”

Vincenzo Montella, dopo la vittoria per 2-1 sulla Samp, ha preso la parola in sala stampa:

Abbiamo sofferto nel finale una partita condotta benissimo in cui siamo stati pazienti e abbiamo concesso solo la palla gol iniziale. La squadra ha colpito nel momento giusto legittimando poi la vittoria. Potevamo chiudere prima la partita e inconsciamente ci siamo forse un po’ tutti intimoriti. Oggi va bene così e conta il risultato più di ogni altra cosa anche se è meritato. Badelj, Lirola e Dalbert stanno crescendo, anche davanti è stata fatta una buona partita.

La vittoria serve a tutti, è una liberazione per tutti ed è arrivata nel modo migliore e più sofferto possibile. Sono convinto che adesso giocheremo con più naturalezza e tranquillità.

Ribery? Già prima che lo prendessimo sapevo che voleva sempre giocare. E stato bravo in campo e fuori. Chiesa? sembrava avesse una maledizione e invece ha saputo fare un gol di forza.

Il rigore? Sarebbe uno spunto interessante da approfondire. Se ho davanti un ostacolo istintivamente cerco di aggirarlo. Può essere un tema di dibattito anche per i fischietti.

Castrovilli? Mi aspettavo che rendesse così: lo ammiro tanto e ha una grande mentalità.

Pezzella? Ha una mentalità da leader, in questa squadra ce ne sono tanti di elementi così. Chiesa sta crescendo tanto.

Badelj? In campo ha avuto un piccolo problema, ho valutato se cambiarlo o no.

Oggi abbiamo speso tanto, ma domenica con l’Atalanta abbiamo speso tanto. Ero molto timoroso per l’impegno odierno. Ora mettiamo nel congelatore tutto per un paio di giorni e poi prepareremo la gara con il Milan.