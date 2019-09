La viola sfata il tabù: Pezzella e Chiesa regalano il primo successo a Montella. Samp sconfitta 2-1

Fiorentina e Sampdoria in campo a caccia di punti pesanti. I viola sono a caccia della prima vittoria in Serie A, per la Samp dopo il successo con il Torino serve un’altra affermazione per risalire la classifica. Non mancano gli spunti al Franchi, anche in questo turno infrasettimanale. Ecco le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Castrovilli, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Ribery. All.: Montella.

SAMPDORIA: (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo; Depaoli, Linetty, Vieira, Murru; Ramirez; Caprari, Gabbiadini. All.: Di Francesco.