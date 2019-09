Montella in sala stampa: “Il secondo gol mi ha fatto male, dobbiamo migliorare sugli equilibri”

Oltre che a Sky Sport, Vincenzo Montella ha parlato anche in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 contro il Genoa:

Il secondo gol mi ha fatto male perché stavamo provando alcune cose. Senza calciomercato potremo concentrarci di più, per fortuna che finisce. Pedro? E’ in volo, anche un altro attaccante lo era (riferimento a Berbatov, ndr), lasciamo perdere. Dispiace perdere, ma contro la Juventus le motivazioni non mancheranno e l’aiuto del pubblico. Vogliamo rialzarci e migliorare la classifica. Cosa dobbiamo migliorare? Sulla tenuta e sull’equilibrio durante la partita. Ci siamo allungati e abbiamo perso le misure, ma succede quando lavori insieme da poco tempo. Dobbiamo vedere coi giocatori che rimarranno cosa fare.