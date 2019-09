Montella: “Gli alti e i bassi ci stanno. Fortuna che chiude il mercato. Ci servono i risultati”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha commentato a Sky Sport la sconfitta contro il Genoa per 2-1:

La squadra ha iniziato bene per venti minuti con buone trame, poi a metà primo tempo ci siamo persi. Nel secondo tempo siamo partiti discretamente, poi per venti minuti siamo andati in difficoltà. Sul 2-0 la squadra mi è piaciuta perché poteva pareggiare la partita. In alcuni momenti non siamo stati bravi a gestire, dobbiamo capire le cause.

Non so se manca personalità, siamo giovani e gli alti e i bassi ci stanno. Dobbiamo saper accettare qualche interpretazione. Oggi abbiamo sofferto sulle palle inattive, questo a prescindere dall’età.

Ci servono risultati importanti e presto anche se il calendario non ci aiuta. Per fortuna che chiude il mercato così potremo lavorare con più tranquillità.

Pulgar e Badelj si trovano meglio a giocare a 2 centrocampisti, ma preferisco averne uno in più.

Se avessimo identità per 95 minuti non sarebbe normale. Anche se fossimo stati più esperti, sarebbe stato difficile, ci sono 16 giocatori nuovi.

Pedro? Non parlo di mercato, a maggior ragione alla fine di una partita, non ho ancora sentito la società, i dirigenti sanno quali sono le mie esigenze, vedremo se ci saranno delle opportunità.