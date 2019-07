Montella: “Bene nei primi 60 minuti. Mercato? Work in progress, Pradè ha chiesto pazienza”

Vincenzo Montella è intervenuto in sala stampa nel post gara. Questa una parte del suo intervento riportata da Radio Bruno: “La squadra oggi si è mossa bene, ho visto una buona organizzazione. Sono soddisfatto per come abbiamo tenuto il campo nei primi sessanta minuti di gioco. Mercato? Pradè ha chiesto pazienza. Stiamo lavorando, ma Daniele ha già fatto una conferenza stampa in cui ha detto tutto quello che c’era da dire. Stiamo attraversando una fase di work in progress. Singoli? Preferisco non dire niente. So bene che ci sono dei giovani di valore che devono dimostrare in queste gare”. VLAHOVIC: “RISULTATO BUGIARDO”