Montanaro: “Stadio nuovo? E come li riempivi più posti di quelli del Franchi?”

"Stadio? Di certo la soluzione più comoda sarebbe Empoli, ma le difficoltà logistiche e politiche sono enormi. E' proprio la politica che dovrà ragionare bene sul da farsi. Ho letto anche di ipotesi come Modena, o anche uno stadio provvisorio, ma non capisco come mai la comunità dovrebbe sobbarcarsi anche quella spesa. Per quella che è la realtà italiana, questa è una soluzione accettabile. Più di 30, 35 mila spettatori Firenze non credo li possa garantire, non si parla di Milano o Roma, il bacino è minore. La partita vera è sulla concessione, poi lo stadio costruito con i soldi pubblici è un unicum in Italia, gli altri paesi europei sono furiosi".