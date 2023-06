Montanaro: “Maxime Lopez? Non è la prima scelta. Davanti ecco chi può arrivare”

Sulle strategie di mercato

"Dipende tutto se verrà o meno ripescata in Europa la Fiorentina, perché altrimenti non credo che ci sarà un mercato strabiliante. Tranne che per le squadre che possono permetterselo (come quelle arabe o di Premier League), sarà un mercato molto complicato, e lo è di fatto per tutte le squadre italiane. La Juventus sta pensando di vendere Chiesa e Vlahovic. L'Inter pensa di dare via Brozovic e lascia partire Onana ad esempio".