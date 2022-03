Mondiali, Amrabat carica il Marocco: “In 70.000 per l’obiettivo, vita o morte!”

Il post su Instagram del centrocampista viola

Questo il messaggio, via Instagram, del centrocampista viola Sofyan Amrabat dopo l'1-1 nell'andata del playoff mondiale contro la Repubblica Democratica del Congo:

"È stata una partita molto, molto difficile in circostanze molto difficili. Voglio ringraziare i nostri fantastici tifosi, in particolare i marocchini che hanno viaggiato in Congo. Ora completiamo il percorso con 70.000 marocchini tutti insieme! Abbiamo bisogno di voi più che mai! Vita o morte!!".