Viola in Nazionale: finalmente Nico! Quarta out, Amrabat 90′ in campo

Il campionato di Serie A si ferma per lasciare spazio alla sosta riservata agli impegni delle Nazionali. Dieci giocatori della prima squadra della Fiorentina più 2 Primavera (spesso aggregati con i "grandi") hanno lasciato Firenze in queste ore, per rispondere alla convocazione delle proprie selezioni Nazionali. Vediamo insieme chi sono i "Viola in Nazionale" che in queste settimane non saranno a disposizione di Vincenzo Italiano e - soprattutto - quando è previsto il loro ritorno in riva all'Arno.