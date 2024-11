Momento agli antipodi per i Sottil: Riccardo vola in viola, Andrea in crisi alla Samp

Se Riccardo Sottil sta vivendo forse il suo momento migliore nella Fiorentina, suo babbo Andrea, tra l'altro anche lui ex giocatore viola, se la passa peggio, molto peggio alla Sampdoria. Un momento agli antipodi, quindi, per papà e figlio. Partiamo da quest'ultimo, protagonista nella Viola di Palladino di ottime prestazioni, specie negli ultimi due mesi, quando in attacco sulla sinistra sta facendo spesso la differenza, come mai aveva fatto prima. Questo grazie anche ad un tecnico che crede molto in lui. E se non ci fosse un certo Bove, lo vedremmo in campo sicuramente più spesso.

Peggio se la sta passando, invece, Sottil sr, allenatore della Sampdoria da fine agosto dopo l'esonero di Andrea Pirlo. Da allora i blucerchiati non hanno volato, anzi, e sono in crisi nella cadetteria, dove attualmente stanno occupando il dodicesimo posto. Dopo il 3-3 di oggi in casa contro il Catanzaro, è esplosa la contestazione fuori dal Ferraris, dove i tifosi doriani hanno atteso i giocatori per esprimere il loro disappunto. Sarà una notte di riflessione quella che sta per iniziare nel club ligure: possibile anche la strada del licenziamento per l'ex difensore, con il ritorno in panchina di Pirlo o l'arrivo di Andreazzoli, come spiega calciomercato.com.