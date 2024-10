Moise Kean si allena in gruppo: Palladino può sorridere

Allenamento mattutino per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Sky Sport durante le sue numerose trasmissioni ha mostrato delle immagini della seduta viola. E tra i presenti c'era anche Moise Kean. Confermato quindi quanto detto dalla nostra redazione (L'INDESCRIZIONE) in precedenza, l'attaccante ex Juventus sembra recuperato per Lecce.