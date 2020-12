Moggi: “La Fiorentina può risalire in posizioni discrete, ma nulla di che”

L’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato così della Fiorentina a TMW:

La Fiorentina lunedì nel primo tempo ha subito, il secondo lo ha giocato bene: se gioca come nella ripresa della partita contro il Genoa può risalire in posizioni discrete, ma nulla di che. È arrivato Amrabat che è un centrocampista discreto, Callejon è un buon giocatore… forse manca qualcosa anche dentro, c’è paura di affrontare gli avversari e perdere. Serve un risultato clamoroso per ribaltare un minimo la situazione.