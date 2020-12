Feltri a VN: “Fiorentina da 5° o 6° posto. Muriel? Fossi viola, sarei incazzato”

Un finale di 2020 al cardiopalma. Dopo il pari acciuffato all’ultimo secondo contro il Genoa, la Fiorentina affronterà a Bergamo l’Atalanta, reduce dalla vittoria in Champions League contro l’Ajax. Dopodiché la squadra viola sfiderà Sassuolo, Verona e Juventus. Mica male. Per parlare della gara di domenica pomeriggio, Violanews.com ha intervistato il giornalista Vittorio Feltri, tifoso nerazzurro e simpatizzante gigliato.

Atalanta-Fiorentina, gara molto delicata: come vede le due squadre?

L’Atalanta ha fatto un miracolo contro l’Ajax. In Champions League si sta comportando da grande squadra. Le grandi prestazioni in campo internazionale mortificano un po’ il gioco in campionato dove i nerazzurri non sono brillanti come nella scorsa stagione. La partita di domenica è aperta a tutti i risultati. L’Atalanta sarà ancora stanca per la gara di mercoledì, per questo motivo non sono così ottimista. Se riuscisse a strappare un pareggio, sarei contento. Penso che un pari possa andare bene anche alla Fiorentina perché giocare in casa dei nerazzurri non sarà una passeggiata. Non ha saputo sfruttare il calendario, in teoria, favorevole. Ha avuto anche sfortuna. Se nella vita non hai un po’ di c…, non attraversi nemmeno la strada.

La Fiorentina è in fase d’assestamento, non sta brillando come meriterebbe. Sarà un match misterioso, è difficile fare un pronostico. Nei giocatori viola c’è una crisi di fiducia. Quando le cose vanno male, basta una virgola storta per far sì che il morale vada sotto i tacchi. La Fiorentina ha ottimi giocatori, sulla carta dovrebbe risalire posizioni in classifica, ma adesso mi mette tristezza vederla quartultima in classifica. Anche perché il calendario è pericoloso, giocare contro Sassuolo e Verona è diventato problematico, ma le sorprese possono essere dietro l’angolo. Basta poco per ritrovare fiducia e per tornare verso metà classifica, anche se, secondo me, la Fiorentina merita di più, il quinto o sesto posto.