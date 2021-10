Mirabelli: “Vlahovic via alle condizioni della società. I Viola come la Dea”

Massimo Mirabelli, noto dirigente sportivo, commenta così il caso Vlahovic

"La scelta migliore è quella di cedere il giocatore e ottenerci il più possibile. Oggi la Fiorentina merita di avere un giocatore forte come Vlahovic, e comunque merita di prendere soldi importanti in caso di cessione, per andare ad investirli in un altro giocatore. Impensabile credere che Vlahovic possa andare via alle sue condizioni, adesso decide la società. La Fiorentina è viva, vedo lo stesso percorso che ha fatto l'Atalanta".