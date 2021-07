Mirabelli: “Il divorzio tra Gattuso e la Fiorentina? Non è corretto parlarne”

L'ex d.s. del Milan commenta brevemente anche le accuse di omofobia e sessismo rivolte a Gattuso: "Non rispecchiano la realtà"

Continua a far discutere il divorzio burrascoso tra la Fiorentina e Gennaro Gattuso. Una vicenda che Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, preferisce affrontare con un taglio diverso. Queste le sue parole a tuttomercatoweb: "I problemi tra Gattuso e la Fiorentina? Sono problemi che conoscono i diretti interessati. Non è corretto parlarne".