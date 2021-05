Mirabelli: “Gattuso? Fiorentina ha programmato di andare in Europa”

Il commento sulle ambizioni della società gigliata

Massimiliano Mirabelli , ex direttore sportivo del Milan , ha rilasciato una lunga intervista a TMW. Nel corso di questa l'ex ds ha avuto modo di parlare anche del nuovo tecnico della Fiorentina, Gennaro Gattuso . Queste le sue parole:

"Avrà un compito non facile, ma vuol dire che la Fiorentina ha programmato di andare in Europa. I viola non possono certo ambire soltanto alla salvezza."