Minotti: “Nico Gonzalez finalmente decisivo. West Ham alla portata”

Il giornalista di Sky Sport, ieri a Basilea, Lorenzo Minotti, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della partita di ieri sera della Fiorentina: "Normale che i primi venti minuti sono stati difficili non solo per demeriti della Fiorentina, ma per il grande lavoro svolto dal Basilea. Anche se è vero che tiri in porta non sono mai arrivati. I viola sono stati bravi sulla sinistra con Biraghi, anche se Brekalo non era proprio in partita. Anche a destra Dodò a faticato a dare un aiuto in attacco a Nico Gonzalez. L'amnesia difensiva sul gol degli svizzeri non mi sento di dare tutta la colpa a Igor, perché anche Milenkovic era completamente fuori posizione".