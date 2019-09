Altra intervista da casa viola a due giorni dalla sfida contro la Juventus. Ai microfoni del TGR Rai Toscana, Nikola Milenkovic parte dal confronto con Cristiano Ronaldo: “L’ho affrontato in nazionale e sta benissimo. Ha fatto 5 gol in due partite ma noi dobbiamo prepararci per affrontare tutta la squadra, non solo lui. Sappiamo quanto sia importante questa partita in questo momento, per noi, per la città e per i tifosi. Non abbiamo iniziato la stagione come volevamo e adesso vogliamo cominciare a fare punti. Montella? Per noi è importante, crediamo nelle sue idee e in tutto quello che proviamo sul campo”. Infine una battuta su Federico Chiesa: “Ieri in allenamento ho visto un Chiesa mostruoso, giocherà così anche con la Juve, lo vedo molto motivato”. CHIESA E IL PROBLEMINO FISICO CHE LO CONDIZIONA