Alessandro Rialti è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana, queste le sue dichiarazioni più significative soprattutto su Chiesa:

Il problema di Chiesa è che soffre di pubalgia, anche se la Fiorentina non l’ha mai confermato ufficialmente. Non è un infortunio che gli impedisce di giocare e lo abbiamo visto anche in nazionale. Ma per questo fastidio a volte ha difficoltà ad allenarsi e questo lo sta condizionando.