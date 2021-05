Piccolo intervento per Milenkovic, che non ci sarà nella partita contro il Crotone che chiude la stagione

Niente Crotone per Milenkovic. Il difensore della Fiorentina subirà un piccolo intervento che non gli permetterà di essere della partita che chiude la stagione. Lo ha fatto sapere Iachini in sala stampa durante la conferenza pre-gara.