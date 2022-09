Milenkovic, lunedì ne sapremo di più. Italiano: “E’ quello che succede quando…”

La Fiorentina, suo malgrado, dovrà fare a meno di Nikola Milenkovic per le prossime immediate sfide in programma. Dalla società viola fanno sapere che il centrale serbo, uscito anzitempo durante la sfida contro la Juve, si porta dietro da alcune settimane un problema all'adduttore che non lo fa rendere e giocare come vorrebbe. In tal senso lunedì ne sapremo sicuramente di più, considerando che sono previsti degli esami approfonditi, che ci diranno quanto Milenkovic dovrà star fuori.

Dal canto suo, Vincenzo Italiano è molto amareggiato. Da una parte la vittoria non raggiunta dopo una prestazione convincente ed entusiasmante contro la Juventus lo ha fatto rammaricare non poco. Poi c'è stato il problema accusato da Milenkovic. Su cui il tecnico viola dice: "Ecco cosa succede quando metti in campo e forzi l'impiego di giocatori che non stanno bene. E così perdiamo il giocatore più forte della Fiorentina, sappiamo tutti cosa significa per noi Nikola. Speriamo di recuperarlo in tempi brevi". Le tante critiche dopo l'Udinese, per il turnover estremo visto in Friuli, non devono aver lasciato indifferente l'allenatore della Fiorentina.