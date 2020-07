Milenkovic: “La porta inviolata è anche merito degli attaccanti. Testa alla Roma”

Ecco le parole di Nikola Milenkovic ai canali ufficiali della Fiorentina dopo lo 0-0 contro l’Inter:

“Stasera è un buon punto, giocare in casa dell’Inter è sempre difficile. Loro hanno giocato bene con molte occasioni nel primo tempo, noi poi abbiamo avuto le nostre nella ripresa. Sono felice del lavoro di squadra e di un altro clean sheet, ora testa alla Roma. Terracciano ha fatto una partita pazzesca, ha sempre lavorato bene e con umiltà in attesa della sua occasione. Spero anche che Dragowski si riprenda presto. Sapevo che si sarebbero aperti spazi con l’Inter che si sbilanciava, dovevamo essere più cattivi ma il risultato ci va bene. Quando non prendiamo gol è merito di tutta la squadra, attaccanti compresi: se ci aiutiamo, diventa più facile per tutti noi”

